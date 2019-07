Ντιέγκο Κόστα: Τέσσερα γκολ στη Ρεάλ, κλωτσιά και αποβολή! (vids)

Ο Ντιέγκο Κόστα δεν θα ηρεμήσει ποτέ του. Θα είναι πάντοτε... ανήσυχο πνεύμα.

Σε μια από τις καλύτερες βραδιές του, ακόμα κι αν επρόκειτο για φιλικό παιχνίδι, ο πολιτογραφημένος Ισπανός επιθετικός πέτυχε τέσσερα γκολ (χατ-τρικ στο πρώτο ημίχρονο) στο φοβερό και τρομερό 7-3 της Ατλέτικο επί της Ρεάλ, όμως, πάλι κάτι του... έλειπε.

Και ο Καρβαχάλ του έδωσε τη σπίθα για ν' ανάψει τη φωτιά! Ο μπακ της «βασίλισσας» έκανε κακό φάουλ μπροστά στον Ντιέγκο Κόστα κι εκείνος πήρε φόρα, τον κλώτσησε, οι δυο τους ήρθαν σε σύγκρουση, προκλήθηκε σύρραξη με όλους τους παίκτες και οι δυο πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης φάσης αποβλήθηκαν...

Δείτε το βίντεο:

This man Diego Costa, never change

Scores 4 goals against Real Madrid. Gets sent off as he is red carded .

Can we have every El Derbi Madrileño in the United States?

Incredible from Diego Costa. Scores four against Real Madrid, then gets a red card for Atletico Madrid. Dani Carvajal sees red for Los Blancos. pic.twitter.com/4GmDS1kvw9

— LaLiga Burro (@LaLigaBurro) July 27, 2019