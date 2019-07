Ξεκινάει η δεύτερη χρονιά χωρίς τον Αντρές Ινιέστα και εξακολουθεί να λείπει σε όλους στην Μπαρτσελόνα. Ο θρυλικός μέσος στην ιστορία του συλλόγου αγωνίζεται στη Βίσελ Κόμπε και μαζί του παίζει ένα ακόμα αγαπημένο παιδί των Μπλαουγκράνα, ο Νταβίδ Βίγια. Καθώς λοιπόν η Μπάρτσα επισκέφτηκε την Ιαπωνία για φιλικά προετοιμασίας, οι δύο Ισπανοί (μαζί τους και ο Σέρζι Σαμπέρ από τις ακαδημίες της ομάδας) περίμεναν την αποστολή και εκεί αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί, με τους πιο παλιούς να έχουν συγκινητικές στιγμές επανένωσης.

