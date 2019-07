Σεβίλλη: Γκουντέλι ο ... 10ος! (vid)

Οι Ανδαλουσιανοί έκαναν και 10η μεταγραφή για την τρέχουσα περίοδο των μετακινήσεων των παικτών, μετά τους Κούντε, Κάρλος, Οκάμπος, Φερνάντο, Τζόρνταν, Νταμπούρ, Ρεγκιλόν, Τόρες και Λουκ ντε Γιόνγκ.

Ο Γκουντέλι αποδεσμεύθηκε από την κινεζική Guangzhou Evergrande, επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν και πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ισπανική ομάδα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών.

Our tenth signing is in the books! Welcome to Sevilla, Nemanja Gudelj! #WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/X9FvPCBNM8

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 23, 2019