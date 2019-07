H Ρεάλ 3η πιο ακριβή ομάδα στον πλανήτη, 4η η Μπάρτσα (pic)

To Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο ακριβές ομάδες στον πλανήτη σε όλα τα σπορ και στην κορυφή βρίσκονται οι Dallas Cowboys.

Πισω τους οι Yankees στο μπέιζμπολ, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην 4η θέση συναντάμε την Μπαρτσελόνα και 5οι είναι οι Νικς.

Στο TOP 10 βρίσκονται και οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λέικερς, Ουόριορς, Πάτριοτς, ενώ Ντότζερς και Giants ισοβαθμούν στην 10η θέση.

Σχετικά με την αξία των ομάδων οι Cowboys αξίζουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια, οι Υαnkees 4.6, η Ρεάλ 4.2 και η Μπάρτσα 4.02.

The World's Most Valuable Sports Teams (via @Forbes)

1. @dallascowboys / $5B

2. @Yankees / $4.6B

3. @realmadrid / $4.24B

4. @FCBarcelona / $4.02B

5. @nyknicks / $4B

6. @ManUtd / $3.81B

7. @Patriots / $3.8B

8. @Lakers / $3.7B

9. @warriors / $3.5B

T10. @Giants & @Dodgers / $3.3B pic.twitter.com/JMrlTC9giQ

— SportsCenter (@SportsCenter) 22 Ιουλίου 2019