Η διεθνής Σουηδή Κοσοβάρε Ασλάνι έγραψε ιστορία στη Ρεάλ Μαδρίτης: Έγινε η πρώτη γυναίκα που παίρνει μεταγραφή στη «βασίλισσα».

Η 29χρονη, άφησε την πατρίδα της ύστερα από 2,5 σεζόν με την Linkoping και έγινε η πρώτη «Galatica»!

Μάλιστα, ήταν μία από τις βασικές παίκτριες της εθνικής Σουηδίας σ' αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο όπου η ομάδα της πήρε την 3η θέση.

«Περήφανη που ανακοινώνω ότι θα είναι η πρώτη επίσημη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης/CD Tacon», έγραψε στο λογαριασμό της στο twitter η ίδια και συνέχισε:

«Είμαι ενθουσιασμένη που γράφω ιστορία, να βοηθήσω να χτιστεί αυτή η ομάδα από την αρχή της και να είμαι μέλος αυτού του ταξιδιού.

Θα είναι όνειρο το να φορέσω την πιο όμορφη εμφάνιση του κόσμου. Πάμε Μαδρίτη».

Η Tacοn θα μετονομαστεί σε Ρεάλ Μαδρίτης μετά την 1η Ιουλίου. Μέχρι τότε η ομάδα θα παίζει με την αρχική της ονομασία, παρά το ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 25 Ιουνίου.

Η Tacοn κατέκτησε τη Segunda Division την περσινή σεζόν και ανέβηκε στην Primera και θα παίζει τα εντός έδρας ματς στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ασλάνι είναι επιθετικός και έχει αγωνιστεί εκτός των διάφορων ομάδων στη Σουηδία, σε Αμερική για την Chicago Red Stars, την Παρί Σεν Ζερμέν (2012-2016) και τη Μάντσεστερ Σίτι (2016-2017).

Proud to announce that I’ll be the first official signing for Real Madrid/Cd Tacon.

Excited to write history, to help build and be part of this teams journey from the very start.

It’ll be a dream to wear the most beautiful jersey in the world starting next season. HALA MADRID pic.twitter.com/QnJDSE8wqH

— Kosovare Asllani (@KosovareAsllani) July 18, 2019