Ο Κούμπο είπε στον Αζάρ ότι έβλεπε τα βίντεό του (vid)

Ο Τακεφούσα Κούμπο έχει εντυπωσιάσει στον πρώτο καιρό της παρουσίας του στους «μερένγκες».

Τόσο με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, όσο και με τον χαρακτήρα του, ο νεαρός άσος που αποκτήθηκε έναντι 2 εκατ.ευρώ από την FC Tokyo και στο παρελθόν είχε περάσει από τη Masia, προσπαθεί να πάρει ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα της Ρεάλ.

Μιλώντας στην κάμερα της ομάδας, ο Κούμπο είχε μια στιγμή κατά την οποία αποκάλυψε στον Εντέν Αζάρ ότι βλέπει τα βίντεό του και ο Βέλγος σούπερ σταρ με αρκετή δόση χιούμορ του απάντησε: «Πολύ καλά κάνεις...»!

Takefusa Kubo telling Eden Hazard that he used to watch his videos

Now he’s the Belgian star’s Real Madrid teammate #RMCFpic.twitter.com/2qRjb47xpr

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 14, 2019