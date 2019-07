Ο Αζάρ κάνει τρομερά πράγματα στην προετοιμασία της Ρεάλ! (vid)

Ο Βέλγος αστέρας παίζει και με το συναίσθημα, αφού πάντοτε ήθελε να φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας» και προσπαθεί πλέον – αν και είναι δεδομένο – να πείσει ότι μια από τις... μόνιμες φανέλες για την ενδεκάδα, είναι δική του.

Δείτε ορισμένα από τα highlights και τον τρόπο που... ζαλίζει τους «αντιπάλους» του:

Eden Hazard's first week of training with Real Madrid and he's already doing a madness. La Liga defenders aren't ready. pic.twitter.com/8mnZG2S4hZ

