Το άγχος μάλλον κατέβαλε τον Μιλιτάο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην παρουσίασή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βραζιλιάνος στόπερ άρχισε να μην αισθάνεται καλά, ζήτησε να πιει νερό και στη συνέχεια ζήτησε να αποχωρήσει καθώς δεν μπορούσε να σταθεί ούτε στην καρέκλα...

Militao just didn't look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A

— Euan McTear (@emctear) July 10, 2019