Οι «μπλαουγκράνα», παρουσίασαν επίσημα τη νέα φανέλα τους για τα ματς μακριά από το «Καμπ Νόου» στην αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Σε κίτρινη απόχρωση και μια διπλή διαγώνια ρίγα με μπλε και κόκκινο χρώμα, η Μπαρτσελόνα θέλησε να τιμήσει την ιστορία της Masia αλλά και του τεράστιου Γιόχαν Κρόιφ...

Δείτε τη φανέλα:

@FCBarcelona away kit 19/20

The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2019