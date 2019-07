Ο Κρόιφ, ο Κούμαν και ο ... Ντε Γιόνγκ! (vid)

Ο νεαρός χαφ που έλαμψε στον Άγιαξ της σεζόν 2018 - 2019, είχε κλείσει στους Καταλανούς από τον χειμώνα, όμως συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Αίαντα μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Η Μπαρτσελόνα τον έκανε δικό της και ετοιμάζεται να τον παρουσιάσει στον κόσμο, στις 5 του μηνός. Στο βίντεο της εξαγγελίας για την πρώτη εμφάνιση του Ντε Γιόνγκ με τη φανέλα του κλαμπ, οι «μπλαουγκράνα» τον συμπεριέλαβαν σε αναφορά με τους Γιόχαν Κρόιφ και Ρόναλντ Κούμαν που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Βαρκελώνη...

Come to witness the presentation of a new talent!

@DeJongFrenkie21

Camp Nou

5 July

7pm

Full story: https://t.co/OyAH3qoOT2

#ReadyToColor pic.twitter.com/ZqdAKl7FeE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 2, 2019