Εντυπωσιακή η μπλε φανέλα της Ρεάλ για τα εκτός έδρας ματς! (vid)

Με σύνθημα «ας κάνουμε... σαματά, ανέβασε την ένταση», η Adidas και η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασαν τις εμφανίσεις της «βασίλισσας» για τη νέα σεζόν.

Το μπλε χρώμα που επιλέχθηκε, οι διακριτικές λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος και το χρυσό στο σήμα, τον χορηγό και το έμβλημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγου, κερδίζουν όλες τις εντυπώσεις.

Let the world know we’re ready. Raise the volume

The new @adidasfootball @realmadrid away kit out now.

Shop here: https://t.co/4sYIrimX3P#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/lm8gv5kPn9

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 27, 2019