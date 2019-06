Ο Ναδάλ έζησε με πάθος το ματς της ομάδας της Μαγιόρκα, περιοχή από την οποία κατάγεται. Πανηγύρισε τα γκολ της ανατροπής και στο τέλος την άνοδο στην Primera Division έπειτα από έξι χρόνια.

Loving this. @RafaelNadal enjoying Real Mallorca. They lead their La Liga playoff match v Deportivo 2-0. Now 2-2 on aggregate. pic.twitter.com/izW3hGZnyB

— Chris McHardy (@ChrisMcHardy19) June 23, 2019