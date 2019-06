Η Μπέτις κάνει απίστευτο χαβαλέ στον Χοακίν για το... μοβ κοστούμι! (pic)

Ο Χοακίν ήταν προσκεκλημένος του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης που παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Πιλαρούμπιο.

Το μοβ κοστούμι που επέλεξε για να κάνει... εντύπωση στην τελετή κέντρισε τα βλέμματα, όμως, δεν απέφυγε τον χαβαλέ από τα social media της ομάδας του.

Κάπως έτσι, λοιπόν, θα ντυνόταν κάποιος αν... «είχε να πάει σε γαμό και μετά να... ταράξει τη Γκόθαμ Σίτι»!

When you have a wedding at 2 but you've got to terrorise Gotham at 5 #Joaker pic.twitter.com/uS0WoXtolH

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) June 18, 2019