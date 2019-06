Παντρεύτηκε ο Σέρχιο Ράμος, έλειπαν Ρονάλντο, Ζιντάν, Κασίγιας, Μπενζεμά, Μπέιλ (pics & vid)

Νυν και παλιοί συμπαίκτες, φίλοι, αλλά και αντίπαλοι. Ηταν σχεδόν όλοι εκεί. Στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Σεβίλλης, ο Σέρχιο Ράμος και η Πιλάρ Ρούμπιο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, κάτι που δεν είχαν κάνει, παρά το ότι είναι μαζί επτά χρόνια και έχουν κάνει τρία παιδιά. Τελικά συνέβη κι αυτό, με τον 33χρονο αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Υπήρξαν όμως και σημαντικοί απόντες, που είτε δεν έλαβαν προσκλητήριο, είτε δεν πήγαν για διαφορετικούς λόγους. Οι πιο ηχηρές απουσίες από την λαμπρή τελετή ήταν εκείνες των Ζιντάν, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ισκο, Κασίγιας, Μπενζεμά, Μπέιλ, Καρβαχάλ. Μετά την τελετή θα ακολουθούσε σούπερ πάρτι με τους ACDC.

Active and former football stars such as David Beckham with his wife Victoria flocked to the cathedral of Seville on Saturday to assist in the wedding of Real Madrid's and Spain defender Sergio Ramos with Pilar Rubio. pic.twitter.com/bX1jlRcaVq

— The Voice of America (@VOANews) June 15, 2019