Η ιαχή του κόσμου της Ρεάλ όταν ο Αζάρ φίλησε το σήμα στη φανέλα! (vid)

Ο νέος, μεγάλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, φόρεσε για πρώτη φορά τη λευκή φανέλα, το βράδυ της Πέμπτης και ο κόσμος της νέας του ομάδας τον υποδέχθηκε με θέρμη, στην πρώτη του παρουσία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Ο Αζάρ, για τις ανάγκες και των απαραίτητων φωτογραφιών, φίλησε το σήμα στη φανέλα και επικράτησε... πανζουρλισμός, όπως ακούγεται και από το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Ρεάλ στα social media!

The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge... AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 13, 2019