Το περσινό καλοκαίρι οι Μαδριλένοι όχι μόνο ήταν ήρεμοι στη μεταγραφική περίοδο, αλλά έχασαν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι οπαδοί τους, επομένως, περίμεναν πώς και πώς τη στιγμή που θα έπαιρναν ξανά τον δρόμο για το γήπεδο προκειμένου να δουν την παρουσίαση κάποιου σταρ και αυτή η ώρα ήρθε, με τον Εντέν Αζάρ να είναι ο "εκλεκτός".

The Santiago Bernabéu is filling up ahead of Eden Hazard's presentation as a Real Madrid player.

via @realmadrid

June 13, 2019