Γιόβιτς: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος στον κόσμο, θέλω τίτλους με τη Ρεάλ» (vids)

Ο Σέρβος επιθετικός πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, έβαλε το καλό του κοστούμι και το... παγωμένο πρόσωπό του και παρουσιάστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία θα ανήκει μέχρι και το 2025, βάσει των όρων στους οποίους συμφώνησε και με τους οποίους υπέγραψε το συμβόλαιό του.

«Είμαι ο πιο ευτυχισμένος στον κόσμο, θέλω να πάρω τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να γράφω ιστορία με την ομάδα» είπε ο Γιόβιτς, για τον οποίο, ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για εσένα γιατί ξέρουμε ότι με αυτή τη φανέλα που θα φοράς πλέον, κοιμόσουν όταν ήσουν μικρός».

Luka Jovic reacting to all of his goals is like a Twitch streamer reacting to a funny Youtube video pic.twitter.com/RQ96NGpLBB

— Xav Salazar (@XavsFutbol) June 12, 2019