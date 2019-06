Με χρυσές λεπτομέρειες η νέα φανέλα της Ρεάλ, ξεχωρίζει η φανέλα του τερματοφύλακα (vid)

Η «βασίλισσα» θα ανασυνταχθεί έπειτα από μια κάκιστη σεζόν και με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο, θα επιχειρήσει να κάνει μια προσπάθεια από την αρχή, για να βρεθεί ξανά σε θέση να διεκδικεί τίτλους και να μην τα χάνει όλα από νωρίς...

Η λευκή φανέλα για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά έχει χρυσές λεπτομέρειες στο μπροστινό μέρος και στα μανίκια, έχει ενσωματωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που κατέκτησε το 2018 η ομάδα, ενώ, η εμφάνιση των τερματοφυλάκων είναι σε πορτοκαλί απόχρωση...

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στο βίντεο της παρουσίασης συμμετέχει κανονικά και ο Γκάρεθ Μπέιλ που είναι υπ' ατμόν, αλλά και ο Κέιλορ Νάβας...

Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 7, 2019