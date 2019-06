Μέσι: «Ο μεσαίος γιος μου πανηγύρισε για Λίβερπουλ, Βαλένθια, Ρεάλ» (vid)!

Η οικογένεια Μέσι έχει τρία παιδιά. Ο πατέρας, Λιονέλ, έχει αναφερθεί αρκετές φορές στον μεσαίο, Τιάγκο, τον οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ ιδιαίτερος μπόμπιρας. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στην Αργεντινή, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε κάτι απίθανο για το καμάρι του, ότι υποστηρίζει πάντα τις αντίπαλες ομάδες και χαίρεται με τα γκολ που δέχεται η Μπαρτσελόνα.

«Με τα παιδιά μου παίζουμε μπάλα στο σπίτι. Ο Ματέο όμως λέει ότι είναι Λίβερπουλ και Βαλένθια, επειδή μας νίκησαν. Επίσης, πανηγυρίζει τα γκολ της Ρεάλ στην τηλεόραση, για να νευριάζει τον μεγάλο, ο οποίος είναι μόνο Μπάρτσα».

Messi’s son Mateo is unreal



When playing with his dad in the backyard he goes “I’m Liverpool and Valencia because they beat you”



At home when Tiago and Mateo are watching football together, Mateo will celebrate Real Madrid goals to piss off his bro pic.twitter.com/LtskRIz6Ud

