Το άγαλμα στις εξέδρες του «Μεστάγια» κρύβει μια συγκινητική ιστορία (vid)

Αυτό το άγαλμα υπάρχει εκεί, περίπου δυο χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια φιγούρα ενός άνδρα, που θα δίνει πάντοτε το «παρών» στα παιχνίδια της λατρεμένης του Βαλένθια. Στη θέση που βρισκόταν επί περίπου μισό αιώνα, διατηρώντας το εισιτήριο διαρκείας του.

Σε εκείνη τη θέση, μέχρι πριν από μια διετία, καθόταν ένας συγκεκριμένος άνδρας. Πιστός στην ομάδα, στις αξίες της και ερωτευμένος με το γήπεδο και το ποδόσφαιρο. Ακόμα κι όταν έχασε την όρασή του, δεν σταμάτησε ν' ανανεώνει το διαρκείας του. Δεν μπορούσε να δει, αλλά κανείς δεν μπορούσε να του πάρει την αγάπη για τον σύλλογο.

Μαζί με έναν φίλο του συνέχισαν να πηγαίνουν στο γήπεδο, για να έχει μια μικρή βοήθεια ώστε ν' αντιλαμβάνεται την εξέλιξη των παιχνιδιών. Όταν «έφυγε» από αυτή τη ζωή, η Βαλένθια έκανε ίσως το μικρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει. Του έφτιαξε ένα άγαλμα και το τοποθέτησε στη θέση που βρισκόταν επί πολλά χρόνια. Εκεί, για να βρίσκεται πάντοτε κοντά στις αγαπημένες του «νυχτερίδες». Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς, και δη τέτοιους οπαδούς, δεν μπορεί να υπάρξει...

What an amazing story of a Valencia fan who was blind since the 1950s and kept his season ticket. The club put a statue of him in his seat to remember him after his passing. pic.twitter.com/EQXXG8tIPG

— Homar Hernandez (@OfficialHomar) June 3, 2019