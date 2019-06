Από καιρό είχε διαρρεύσει το πώς θα ήταν η εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για την επόμενη σεζόν. Το μπλαουγκράνα σε καρό τετραγωνάκια --αλά Εθνική Κροατίας- δέχτηκε μεγάλη κριτική ως επιλογή στα social media. Η Μπάρτσα φυσικά δεν έκανε πίσω και πλέον την παρουσίασε και επίσημα, με τα αστέρια της να τη φορούν και να ποζάρουν. Μάλιστα, η εμφάνιση αυτή δεν αφορά μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα...

Presenting the 2019/2020 kit

All the details

https://t.co/KhCpRra4Pc



— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019