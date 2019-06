Σε βαρύ κλίμα τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες στο Σάντσεθ Πιθχουάν. Στο στάδιο της Σεβίλλης τον περίμενε πλήθος κόσμου, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε μία ειδική αίθουσα, όπου βρίσκονται και όλα τα τρόπαια που κατέκτησε με τη φανέλα της Σεβίλλης.

Η σωρός θα μεταφερθεί αύριο στο χωριό του, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Ο χαμός του Ρέγιες σε τροχαίο δυστύχημα έχει συγκλονίσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου, με την τραγωδία να εξελίσσεται σε οικογενειακή, καθώς στο αυτοκίνητο επέβαιναν και δύο ξαδέρφια του, που επίσης έχασαν τη ζωή τους...

José Antonio Reyes' casket arrives at the Ramón Sánchez-Pizjuán to an incredible reception.#ReyesLeyenda pic.twitter.com/atxIuoCnOS

