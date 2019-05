Ρεάλ Μαδρίτης: Με Ζιντάν θα έμενε εκτός Ευρώπης! (pic)

Ισπανικό δημοσίευμα στέκεται στην... κατηφόρα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο.

Ο Γάλλος, επέστρεψε στον πάγκο της «βασίλισσας» για 11 ματς πρωταθλήματος. Σ' αυτά, η ομάδα του μάζεψε μόλις 17 βαθμούς όντας στην 8η θέση, τη στιγμή που η πρώτη τριάδα αποτελούνταν από τις Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Ατλέτικο.

Αποτυχημένος ήταν κι ο Λοπετέγκι, ο οποίος σε 10 ματς μάζεψε 14 βαθμούς.

Ο Σολάρι ήταν ο μόνος που κράτησε την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας σε ευρωπαϊκή τροχιά μιας και σε σε 17 ματς είχε 37 βαθμούς, γεγονός που στην περίπτωση μετρούσαμε μόνο αυτά τα ματς, η Ρεάλ θα ήταν 2η έχοντας παρέα την Ατλέτικο Μαδρίτης.

¡Buenos días!

Today's front cover highlights Zidane's Liga performance since returning. In those 11 games, Real Madrid would sit eighth in the table

Here's how the managers compared: https://t.co/PKSnixSYX6 pic.twitter.com/7bZmougmv2

— AS English (@English_AS) May 21, 2019