Χαμός στην Παμπλόνα για την άνοδο της Οσασούνα στην Primera! (vid)

Η εκτός έδρας νίκη (1-0) της Γρανάδα επί της Αλμπαθέτε, σήμανε και την εξασφάλιση της ανόδου για την Οσασούνα, καθώς, το μοναδικό πλέον που μένει να γίνει γνωστό είναι ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στη Segunda Division, με τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Οι πρωτοπόροι, που θέλουν να εξασφαλίσουν και τον τίτλο, είναι πλέον και μαθηματικά στην πρώτη κατηγορία την επόμενη σεζόν και το γιόρτασαν έξαλλα με τον κόσμο τους, το βράδυ της Δευτέρας...

Osasuna celebrate their promotion to the Primera last night (confirmed after Granada’s win at Albacete) in Plaza del Castillo, Pamplona pic.twitter.com/8JJ1FxFUO1

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) May 21, 2019