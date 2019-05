Η Ρεάλ θέλει να διώξει τον Γκάρεθ Μπέιλ, ο Ζιντάν του έχει δείξει ότι δεν τον υπολογίζει, όμως ο Ουαλός φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση να χαρίσει ούτε ευρώ. Σύμφωνα με τον Cope ο Μπέιλ είπε στα αποδυτήρια της Ρεάλ (η πηγή δεν αναφέρεται αν είναι παίκτης ή μέλος του τιμ) ότι θα φύγει μόνο αν πληρωθεί για το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

«Έχω ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο. Αν θέλουν να φύγω, να μου πληρώσουν 17 εκατομμύρια καθαρά για κάθε σεζόν. Κι αν όχι, μένω εδώ. Κι αν πρέπει να παίξω ακόμα και γκολφ, θα το κάνω», φέρεται να είπε ο Ουαλός, που αναμένεται να τραβήξει την υπόιεση στα άκρα...

Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid

"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C

— Radioestadio (@Radioestadio) May 19, 2019