Την Κυριακή (13:00) η Ρεάλ υποδέχεται την Μπέτις στον τελευταίο αγώνα της για το 2018-'19. Μία πολύ κακή αγωνιστική περίοδος ολοκληρώνεται για τους Μαδριλένους και ξεκινάει το χτίσιμο για την επόμενη σεζόν. Η προετοιμασία της ομάδας περιλαμβάνει μία μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ και μία επίσκεψη στο Μόναχο. Στην πρώτη αποστολή τους θα βρεθούν οι Μερένγκες στις 12 Ιουλίου (σ.σ.: εκτός ορισμένων εξαιρέσεων και ειδικά όσων έχουν λείψει για το Copa America).

Το πρώτο τους φιλικό επί αμερικανικού εδάφους θα το δώσουν στις 21 Ιουλίου με την Μπάγερν και θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Αρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, πάνε στη Βαυαρία, όπου θα παίξουν πρώτα με την Τότεναμ και θα κλείσουν με ένα ακόμα παιχνίδι στις 31 Ιουλιου, δίχως ακόμα να γνωρίζουν τον αντίπαλο, καθώς πρόκειται για νοκ άουτ τουρνουά. Την 1η Αυγούστου η Ρεάλ θα επιστρέψει στη βάση της.

Real Madrid’s preseason tour:

12 July: preseason kicks off in Montreal

21 July: vs Bayern (Houston)

24 July: vs Arsenal (Maryland)

27 July: vs Atlético (New Jersey)

30 July: vs Spurs (Munich)

31 July: final or 3rd/4th (Munich)

August 1: Back to Madrid [marca] pic.twitter.com/0qwoUpLibx

— SB (@Realmadridplace) May 17, 2019