Οι λόγοι που έδωσαν στη Μπαρτσελόνα το «στέμμα» (vid)

Από τις ηρωικές επεμβάσεις του Τερ – Στέγκεν σ' ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη Σεβίλλη, στην «πεντάρα» στο πρώτο clasico της σεζόν και από εκεί στο καθοριστικό γκολ στο φινάλε από τον Ντεμπελέ κόντρα στην Ατλέτικο.

Ο Μέσι πρωταγωνίστησε σε νίκη επί της Εσπανιόλ στο καταλανικό ντέρμπι, πέτυχε απίστευτο χατ-τρικ με τη Σεβίλλη, έκανε το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» να του υποκλιθεί, ενώ, εξαιρετικός ήταν μέσα στη σεζόν και ο Ράκιτιτς.

Βαθμός στο τέλος με το εκπληκτικό 4-4 κόντρα στη Βιγιαρεάλ, γκολ από τον Σουάρες στο φινάλε απέναντι στους «ροχιμπλάνκος» εντός έδρας και η ιστορία έγραψε...

Η Μπαρτσελόνα, Πρωταθλήτρια Ισπανίας για τη σεζόν 2018-2019...

Messi's magic.

Suarez's hat-trick in #ElClasico.

Dembele's late goals.

Ter Stegen's matchwinning saves.

Rakitic on top form.

These were the key moments in @FCBarcelona's 26th #LaLigaSantander title triumph!

