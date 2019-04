Την καλύτερη αγκαλιά πήρε ο Μέσι μαζί με το πρωτάθλημα (vid)

Ο βραχύσωμος «μάγος» πέρασε στο παιχνίδι του Σαββάτου με αλλαγή κι έκανε τη διαφορά, αφού με δικό του γκολ διαμορφώθηκε το τελικό 1-0 στο «Καμπ Νόου» ώστε να εξασφαλιστεί και μαθηματικά η κορυφή από τους Καταλανούς.

Τα δυο του παιδάκια, με τη λήξη της αναμέτρησης, μπήκαν κατευθείαν στο γήπεδο στους πανηγυρισμούς και έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά στον μπαμπά τους...

When you win your 10th La Liga title and get to celebrate it with the ones you love most. #WeColorLaLiga pic.twitter.com/XUFhW9rzUl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019