Η Ρεάλ έβαλε ρίγες στη ρετρό φανέλα που ετοιμάζει... (pics)

Ολόλευκη, με ανάγλυφες κάθετες ρίγες και μπλε λεπτομέρειες στον γιακά και τα μανίκια, η φανέλα που φαίνεται ότι θα φορούν οι παίκτες του Ζινεντίν Ζιντάν την επόμενη σεζόν θα θυμίζει αρκετά τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δείτε τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει για τη φανέλα που έχει ετοιμάσει η Adidas για τη Ρεάλ της σεζόν 2019-2020...

FootyHeadlines: New pictures of the Adidas Real Madrid 2019-2020 Icon long-sleeve retro shirt have been leaked. It boasts a clean design inspired by the colors used by Adidas in the early 2000s. pic.twitter.com/looqmiNuLs

— RMadridHome (@RMadridHome_) April 20, 2019