Ο διαιτητής έπιασε τον Μοράτα από τον αυχένα και τον έκανε έξαλλο (pics)

Ο ρέφερι της νίκης (1-0) των «ροχιμπλάνκος» στο «Ιπουρούα», έκανε μια κίνηση που δεν άρεσε καθόλου στον φορ της ομάδας του Σιμεόνε.

Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής τη θεώρησε προσβλητική και συνέχισε να διαμαρτύρεται ακόμα και μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Σαββάτου, με τους συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον κρατήσουν μακριά.

«Κι εγώ κάποτε είχα κάνει κάτι αντίστοιχο προς τον τέταρτο ρέφερι και μου είχαν δώσει τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών» είπε για το περιστατικό ο τεχνικός της Ατλέτικο, δικαιολογώντας τον Μοράτα και στηρίζοντάς τον...

Referee Javier Alberola appeared to clip Morata around the back of his neck during the match

Morata was not happy with the incident which took place with five minutes remaining

Morata had not calmed down by full time and had to be prevented from pursuing the referee pic.twitter.com/CIYSfavWiz

— Lilian Chan (@bestgug) April 21, 2019