Αγόρασε τον Λο Σέλσο η Μπέτις!

Με 15 τέρματα και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το ισπανικό κλαμπ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Λο Σέλσο έπεισε και με το παραπάνω τους ανθρώπους της Μπέτις πως έπρεπε να παραμείνει στην ομάδα.

Η Μπέτις γνωστοποίησε πως ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή - έχοντας εξασφαλίσει την επιλογή αυτή στη συμφωνία για τον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν το περασμένο καλοκαίρι - και τον έβαλε να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2023.

