Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλη ισπανική ομάδα τη φετινή σεζόν

Μπορεί τα γκολ του Ρονάλντο να έλειψαν αφάνταστα από τη φετινή Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο και οι επιδόσεις της στην άμυνα δικαιολογούν την κάκιστη φετινή σεζόν που διανύει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από το ξεκίνημα της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έχει δει την εστία της να παραβιάζεται συνολικά 62 φορές, αριθμός πραγματικά φοβερός για τα δεδομένα των Μερένγκες.

Από τα 62 γκολ που έχει δεχθεί η Ρεάλ, τα 32 έχουν σημειωθεί στο πρωτάθλημα, όπου δέχεται τουλάχιστον ένα γκολ ανά αγωνιστική.

Προφανώς είναι κάτι που ο Ζινεντίν Ζιντάν καλείται να διορθώσει παίρνοντας αποφάσεις και για την τριάδα των τερματοφυλάκων με την οποία θα πορευτεί την επόμενη σεζόν, διαθέτοντας τη δεδομένη στιγμή τους Τιμπό Κουρτουά, Κέιλορ Νάβας και τον γιο του Λούκα Ζιντάν.

No La Liga team has conceded more goals than Real Madrid this season pic.twitter.com/Ll1DHJt5J5

— ESPN FC (@ESPNFC) 6 Απριλίου 2019