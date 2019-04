Μπήκε η επιγραφή «Γιόχαν Κρόιφ» στο νέο γήπεδο στη Masia (vid)

Οι «μπλαουγκράνα» χρωστούν πολλά στον μεγάλο, Γιόχαν Κρόιφ.

Αυτό, διότι όχι μόνο υπηρέτησε πιστά και με λάμψη την ομάδα της Καταλονίας ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, αλλά γιατί με τη φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο συνείσφερε στην υιοθέτηση αρχών και αξιών, στοιχεία τα οποία πλέον οι «μπλαουγκράνα» προσπαθούν να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών, στις εγκαταστάσεις τους.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Μπαρτσελόνα:

The letters for the Estadi Johan Cruyff have been placed! #CruyffLegacy

@FCBarcelona pic.twitter.com/cQeWqlkacI

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) April 5, 2019