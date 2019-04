Ο Μέσι σκόραρε χθες βράδυ το έκτο του γκολ-φάουλ τη φετινή σεζόν, αποδεικνύοντας ότι έχει εξελιχθεί σε... εξπέρ του είδους.

Μάλιστα με το γκολ-φάουλ κόντρα στη Βιγιαρεάλ ο Αργεντινός ισοφάρισε ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ, το οποίο κρατούσε από το 2007.

Συγκεκριμένα ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης που ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ροναλντίνιο με έξι γκολ από χτυπήματα φάουλ μέσα σε μία σεζόν στην Primera Division.

Lionel Messi is the first player to score six free-kicks in the same La Liga season since Ronaldinho in 2006/07 pic.twitter.com/E75ObbyVT5

— B/R Football (@brfootball) 3 Απριλίου 2019