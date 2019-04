Το ρεκόρ του Μπενζεμά δεν το έχει ούτε ο Μέσι, ούτε ο Κριστιάνο ούτε ο Ραούλ!

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης είχε μια ασίστ κι ένα γκολ το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Ουέσκα, η οποία προηγήθηκε και ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», όμως, η «βασίλισσα» βρήκε τη λύση για να πάρει τους τρεις βαθμούς με το τελικό 3-2.

Με αυτό το γκολ που πέτυχε, ο Καρίμ Μπενζεμά έχει πλέον σκοράρει απέναντι σε καθεμιά από τις 34 ομάδες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος στο ισπανικό πρωτάθλημα!

Ο Μέσι έχει πετύχει γκολ κόντρα στις 37 από τις 40 ομάδες (Κάντιθ, Μούρθια και Ουέσκα δεν «πληγώθηκαν» από εκείνον) με τις οποίες έχει αγωνιστεί αντίπαλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σταμάτησε στις 32/33 αφού η Λεγανές του αρνήθηκε γκολ, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως και ο θρυλικός στράικερ της Ρεάλ, ο Ραούλ, είχε 35/39...

Karim Benzema has scored against all of the 34 teams he's faced in La Liga—a Spanish record pic.twitter.com/VtDN8TEDCM

— B/R Football (@brfootball) April 1, 2019