Ζιντάν: «Μου αρέσει ο Πογκμπά, κάνει τα πάντα στο γήπεδο» (vid)

Έπειτα από τις τελευταίες αναφορές του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Ρεάλ, την οποία είχε χαρακτηρίσει ομάδα – όνειρο, ο «Ζιζού» μίλησε για τον Πογκμπά και τον αποθέωσε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου.

«Ο Πολ έχει πει πως αν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να έρθει στη Ρεάλ μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα ερχόταν. Θα το έκανε όμως για την ομάδα, όχι για τον Ζιντάν. Οπότε, όταν τελειώσει με τη Γιουνάιτεντ, γιατί όχι; Μου αρέσει πολύ σαν ποδοσφαιριστής, δεν λέω κάτι καινούριο. Τον ξέρω προσωπικά και είναι πραγματικά πολύ διαφορετικός ποδοσφαιριστής» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Είναι ελάχιστοι εκείνοι που έχουν τόση επιρροή στις ομάδες τους, είναι ικανός για όλα. Είναι μέσος που μπορεί να παίξει και άμυνα και επίθεση. Μπορεί να κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δικός μου παίκτης. Ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρέπει να το σεβαστούμε».

Zinedine Zidane making it clear how highly he rates Paul Pogba pic.twitter.com/ArgDTOswl2

