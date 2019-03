Συγκλονιστικό ξέσπασμα του Ιάγο Άσπας και δάκρυα για τη Θέλτα (pics)

Η Θέλτα είναι άλλη ομάδα όταν ο Ισπανός φορ είναι παρών στον αγωνιστικό χώρο.

Στους τρεις μήνες της απουσίας του λόγω τραυματισμού, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τον σύλλογο.

Ο Ιάγο Άσπας, το βράδυ του Σαββάτου, επέστρεψε όταν όλα έδειχναν να έχουν στραβώσει και να μην υπάρχει γυρισμός. Προβάδισμα δύο τερμάτων της Βιγιαρεάλ στην ανάπαυλα. Ο φορ της Θέλτα σκοράρει δυο φορές, βοηθάει και ο Μαξιμιλιάνο Γκόμες και η ομάδα του Βίγκο παίρνει τεράστια νίκη για να παραμείνει ζωντανή.

Στις καθυστερήσεις και έχοντας βγει με αλλαγή, ο Ιάγο Άσπας «λυγίζει» ακούγοντας τον κόσμο να τον αποθεώνει και γνωρίζοντας πως έχει χαρίσει τρομερά σημαντικές ανάσες στον αγαπημένο του σύλλογο...

Iago Aspas in tears after FT whistle. Whole Balaídos were chanting his name. Just came back from injury and saves his team once again. This is why Football is beautiful pic.twitter.com/rCKs8Rydwm

Iago Aspas in tears after the full-time whistle. He returned from a long injury to play his first game tonight for Celta since December. He saved Celta by scoring a brace and led to a brilliant comeback after 2 goals down in the 1st half.

One of the underrated players in LaLiga. pic.twitter.com/lKtsqLNIhB

— Zidane (@Zizou_Esque) March 30, 2019