Ροναλντίνιο σε Κόμπι Μπράιαντ: «Αυτός ο 17χρονος, ο Μέσι, θα γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών» (pic)

«Θα σου συστήσω το παιδί που πρόκειται να γίνει ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών», είχε πει ο «Ρόνι» στον Κόμπι Μπράιαντ με τον Αμερικανό θρύλο του ΝΒΑ να του απαντά:

«Τι; Μα εσύ είσαι ο καλύτερος» κι ο Βραζιλιάνος επέμεινε λέγοντας: «Όχι, όχι αυτό το παιδί πρόκειται να γίνει ο καλύτερος».

Ο Μέσι τότε ήταν 17 ετών. Σήμερα όλοι ξέρουμε τί έχει κάνει αυτός ο Αργεντινός.

Ο Ροναλντίνιο, φαίνεται ότι είχε πέσει μέσα 100%! Ο Μέσι είναι θρύλος πολύ πριν πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει τη δράση. Είναι ο άνθρωπος που μεγάλωσε περισσότερο το θρύλο της Μπαρτσελόνα. Είναι αυτός που δεν βαριέσαι να βλέπεις videos του στο youtube. Τα γκολ του, οι ασίστ του, οι ντρίμπλες του. Ενας «μάγος» που ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο για να κάνει μέχρι και τον «Ρόνι» να... μαγευτεί. Διότι, ναι! Κι οι μάγοι... μαγεύονται.

Ronaldinho once told Kobe Bryant "I'm gonna introduce you to the guy that's going to be the best player of all times".

Kobe answered "What? But you're the best", and Ronaldinho said "No, no, this kid here is going to be the best".

He was speaking about 17-year-old Messi. pic.twitter.com/jIIdeB1nly

