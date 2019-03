Ο άλλοτε αστέρας της μεσαίας γραμμής των «μερένγκες» οδήγησε με άνεση το τμήμα κ-14 στην κατάκτηση του Infantil A και είδε τα παιδιά του να πανηγυρίζουν για την επιτυχία τους, με τον ίδιο πάντως να παραμένει ψύχραιμος και ν' αφήνει τα πιτσιρίκια να γευτούν τις στιγμές της επιτυχίας.

Xabi Alonso’s Real Madrid Infantil A wins the league. His first trophy as a manager.

pic.twitter.com/cz6a1Krfdr

— Sunny (@Its_SuNnYzzZ_77) March 28, 2019