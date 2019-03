Ο Αργεντινός «μάγος» των Καταλανών ανάγκασε τον κόσμο του συλλόγου της Ανδαλουσίας να χειροκροτήσει και να φωνάξει ρυθμικά τ' όνομά του με το χατ-τρικ και το εντυπωσιακό τρίτο γκολ που πέτυχε το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Στα social media της Μπέτις, αναρτήθηκε ένα βίντεο το οποίο αποδεικνύει τι θα συμβεί την επόμενη φορά που ο Μέσι θα βρεθεί στο «Βιγιαμαρίν»...

The next time Leo Messi comes to our stadium pic.twitter.com/v9pbGrK2L3

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) March 20, 2019