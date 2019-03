Διαφημιστικό με... μπόλικη Ρεάλ για τον Ίσκο (vid)

Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά πλέον στους «μερένγκες» και το νέο σποτ της έναρξης της συνεργασίας του Ίσκο με την Adidas μάλλον κυκλοφόρησε στο καλύτερο timing...

Ο Ισπανός φορ της «βασίλισσας» ανήκει πλέον στην οικογένεια της γερμανικής εταιρείας αθλητικής ένδυσης και στο βίντεο που πρωταγωνιστεί, αναφέρεται ότι:

«Θα σου πουν ότι το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο...

Ότι η επιτυχία δεν περνάει από το χέρι σου...

Οι προσδοκίες θα προκαλέσουν σκιές...

Όμως, ένα αστέρι μπορεί πάντα να ξεχωρίσει, να λάμψει περισσότερο από ποτέ, στο γήπεδο...».

.@Isco_Alarcon, welcome to the adidas Football family.

.#DareToCreate pic.twitter.com/jobwrYuhrs

— adidas Football (@adidasfootball) March 14, 2019