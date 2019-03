Οι έξι όροι του Ζιντάν στη Ρεάλ: Οχι για Νεϊμάρ, ναι σε Μπαπέ

Η επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους περισσότερους, αλλά ο Γάλλος τεχνικός δεν είπε έτσι απλά το ΝΑΙ στη Ρεάλ. Για να συμφωνήσει να αναλάβει ξανά την ομάδα και να την αναγεννήσει από τις στάχτες της, ο Ζιζού εξήγησε στον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι θα πρέπει να συμβούν όσα εκείνος επιθυμεί. Σύμφωνα μάλιστα με τη «Marca», υπήρξαν έξι συγκεκριμένοι όροι, τους οποίους ο πρόεδρος της Βασίλισσας αποδέχτηκε ασυζητητί...

1. Απόλυτος έλεγχος πάνω στην ομάδα.

2. Να πωληθούν οι παίκτες που δεν θέλει (Μπέιλ).

3. Να μείνουν σίγουρα οι Μαρσέλο, Ισκο.

4. Να μην αποκτηθεί ο Νεϊμάρ

5. Να μην επιστρέψει ο Χάμες Ροδρίγκες

6. Να αποκτηθεί ο Αζάρ και να γίνει σοβαρή προσπάθεια για τον Μπαπέ.

The conditions Zidane had before accepting a return to Real Madrid:

1) Total control over the team

2) Sell the players he does not want 3) Marcelo & Isco are not for sale

4) Neymar will not be bought

5) James doesn’t return

6) try to sign Mbappé

[marca fichajes] pic.twitter.com/bn6UjzFS5l

— SB (@Realmadridplace) March 11, 2019