Ο διαιτητής ζήτηση τη βοήθεια του VAR στο ματς της Βαγιαδολίδ με την Ρεάλ. Όπως συνηθίζεται, λοιπόν, έγινε σύνδεση με την ανάλογη αίθουσα, αλλά προς έκπληξη όλων εκείνη ήταν... άδεια! Φυσικά, πρόκειται για λάθος της παραγωγής, που πιθανότατα συνδέθηκε με τη λάθος αίθουσα, αλλά το στιγμιότυπο ήταν κορυφαίο!

wait where are the VAR officials that should be watching Valladolid - Real Madrid? pic.twitter.com/s6F0TavPgB

— Jack Grimse (@JackGrimse) March 10, 2019