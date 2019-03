Ο Μέσι ξεπέρασε τον Ινιέστα! (pic)

Ρεκόρ, γκολ, τίτλοι κι εντυπωσιακές επιδόσεις είναι όσα χαρακτηρίζουν τη μεγαλειώδη καριέρα του Λιονέλ Μέσι στη Βαρκελώνη από το 2004 μέχρι σήμερα.

Μια από τις σπουδαιότερες ημερομηνίες της «μπλαουγκράνα» πορείας του είναι η σημερινή 9η Μαρτίου, αφού με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους Μαδριλένους κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με τη Μπαρτσελόνα, ξεπερνώντας μάλιστα έναν άλλον σπουδαίο και μέχρι πρότινος συμπαίκτη του.

Πλέον ο Αργεντινός σούπερ-σταρ μετράει 443 συμμετοχές ως παίκτης των Καταλανών, αφήνοντας πίσω τον Αντρές Ινιέστα (442) και πλέον «κοιτάζει» προς την κορυφή, που μάλλον είναι θέμα χρόνου να φτάσει, όπου δεσπόζει ο Τσάβι με 505. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Κάρλες Πουγιόλ (392) και ο Μιγκέλι (391).

Η Μπαρτσελόνα δεν παρέλειψε να συγχαρεί μέσω Twitter τον Μέσι για το κατόρθωμα.

Another #Messi milestone !

With his start in #BarçaRayo, Messi surpasses @andresiniesta8 to become Barça's number two all-time appearances leader in @LaLigaEN!

Congratulations! pic.twitter.com/gyJmbO2ahW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 Μαρτίου 2019