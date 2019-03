Οι στιγμές έντασης στο clasico, ο Μέσι, ο Ράμος και ο... Ρεγκιλόν (vid)

Από το χτύπημα του Σέρχιο Ράμος στον Μέσι και τον τρομερό εκνευρισμό του Αργεντινού που ήταν έτοιμος να ορμήσει στον Ισπανό στόπερ, στην κουβέντα... άνευ ουσίας του Λουίς Σουάρες με τον επόπτη και τον διάλογο του Ουρουγουανού με τον Ρεγκιλόν, μέχρι ο τελευταίος να δείξει ασέβεια και προς τον Μέσι!

Μάλιστα, υπήρξε και στιγμή που ο Πικέ είχε προωθηθεί στην περιοχή της Ρεάλ κι εκεί τα είπε για λίγο σε πολύ φιλικό ύφος με τον Σέρχιο Ράμος, σε μια σκηνή που οι δυο τους δεν μας έχουν συνηθίσει καθόλου...

Με το 1-0 που διαμορφώθηκε με γκολ του Ράκιτιτς, οι «μπλαουγκράνα» έγραψαν ιστορία, πανηγυρίζοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες στο «Μπερναμπέου», κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από αντίπαλο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ, είχε προηγηθεί και το 3-0 για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου, σε λιγότερο από 72 ώρες!

The tastiest moments from Saturday’s #ElClásico, featuring some top lip reading, from @ElDiaDespues pic.twitter.com/UrBZQmtzt4

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 5, 2019