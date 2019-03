Αποθεώνει Ράκιτιτς με... μπηχτές για Πογκμπά και Instagram ο Μουρίνιο! (vid)

Ο πρώην κόουτς των Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στη ροή του λόγου του, ζήτησε λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω για να πει κάτι που ήθελε πολύ να τονίσει δημοσίως και ξεκίνησε την αποθέωση για τον Ράκιτιτς, λέγοντας:

«Είναι από τους πιο υποτιμημένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Είναι απλός στο παιχνίδι του, είναι αποτελεσματικός, τρέχει συνέχεια, είναι φανταστικός... Μιλάμε συνεχώς για τα μεγάλα ονόματα και θέλω να πω ότι ο Ράκιτιτς θα πρέπει να γίνει... πιο ενεργό στο Instagram και τα social media γιατί σε αυτή την εποχή αυτό είναι το σημαντικό και ο Ράκιτιτς μάλλον ενδιαφέρεται μόνο για το γήπεδο».

Προφανώς και είχαν συγκεκριμένο αποδέκτη τα λόγια του Μουρίνιο καθώς είχε ξεσπάσει... πόλεμος ανάμεσα σ' εκείνον και τον Πολ Πογκμπά για το Instagram και τα βίντεο, στη συνύπαρξη των δυο τους στο Μάντσεστερ...

"He's one of the most underrated players in the world.

"He needs to improve his Instagram and social media because in this moment this is very important and he's not very good on that but he's very good on the pitch!"

Guess Who

(p.s. Mourinho couldn't resist could he?! ) pic.twitter.com/3w9toQYrLM

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2019