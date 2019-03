Οι «μπλαουγκράνα» όπως το έκαναν την περασμένη Τετάρτη, έτσι και το βράδυ του Σαββάτου πήγαν στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και πήραν άνετη νίκη, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, κάνοντας επίδειξη δύναμης και απόλυτης ανωτερότητας έναντι των «μερένγκες» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Αήττητη και στα τέσσερα φετινά μεταξύ τους ντέρμπι (5-1 στο Καμπ Νόου και 1-1 για το Κύπελλο, 3-0 στο Μπερναμπέου για το Copa del Rey και 1-0 για τον β' γύρο της LaLiga), η Μπαρτσελόνα έχει καταφέρει τις τελευταίες τρεις φορές που επισκέφθηκε τη Μαδρίτη για τη μεγάλη «μάχη» με τη Ρεάλ, να σκοράρει μονάχα εκείνη!

Ο κόσμος των Μαδριλένων έχει γεμίσει το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και έχει δει να σκοράρουν μονάχα οι «μπλαουγκράνα», αφού μετά το 3-0 της 23ης Δεκέμβρη του 2017 με γκολ από τους Σουάρες, Μέσι και Αλέις Βιδάλ, ήρθε το φετινό 3-0 με τα δυο γκολ του Ουρουγουανού στράικερ και το αυτογκόλ του Βαράν, ενώ, το Σάββατο σκόραρε ο Ράκιτιτς για το 1-0.

Η τελευταία φορά που η «βασίλισσα» σκόραρε μπροστά στο κοινό της σε clasico ήταν σε νίκη με σκορ 2-0 για το ισπανικό Super Cup τη 17η Αυγούστου του 2017, όταν τότε είχαν βρει δίχτυα οι Ασένσιο και Μπενζεμά από το πρώτο ημίχρονο.

The last #ElClásico goals at the Bernabéu have all been scored by Barça.

W-O-W!

0-3 (2017/18) - Liga

0-3 (2018/19) - Copa

0-1 (2018/19) - Liga pic.twitter.com/VDmYkZD18u

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2019