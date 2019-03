Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν βρέθηκε στο στούντιο του «beIN SPORTS», για το clasico μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, όπου και κλήθηκε να σχολιάσει το σχόλιο του πρώην προέδρου της «βασίλισσας», Ραμόν Καλδερόν.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε ισχυρός άντρας της ομάδας της ισπανικής πρωτεύουσας σχολίασε πως:

«Έχω το αίσθημα, ίσως και κάτι παραπάνω, ότι ο Μουρίνιο θα είναι στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη σεζόν».

Ετσι, ο Μουρίνιο τού απάντησε:

«Ο κύριος Καλδερόν, που θα είναι όπως φαίνεται, ο επόμενος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, θα ξέρει περισσότερα από μένα επειδή εγώ δεν γνωρίζω εντελώς τίποτα γι' αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

"He knows more than me."

Jose Mourinho responds to the claims of former Real Madrid president Ramon Calderon that he's set to return to the Bernabéu next season.

Full story here https://t.co/pxntaTy4hF#beINMourinho #beINElClasico #ElClasico pic.twitter.com/wSrzFomcGY

