Δείτε το video με την τρικλοποδιά του Ράμος στον Λιονέλ Μέσι, για την οποία δεν πήρε κίτρινη κάρτα.

This is a clear yellow card. But Sergio Dog Ramos got away cause he plays for Real Madrid#ElClasico pic.twitter.com/aTsj3C3Qdh

— Abdurraheem (@nibbaheem06) March 2, 2019