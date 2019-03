Ο Μέσι πανηγύρισε άλλη μία νίκη μέσα στο «Μπερναμπέου» κι είδε την ομάδα του να παίρνει την πρόκριση στον τελικό του Copa del Rey.

Μία από τις εικόνες που κάνει το γύρο του κόσμου είναι ο πεσμένος Μόντριτς να τραβάει από τη φανέλα τον Λιονέλ Μέσι, υπό το βλέμμα του Καζεμίρο. Γι' αυτό κι η Μπαρτσελόνα δίνει οδηγίες στον Κροάτη για το πώς να πάρει την εμφάνιση του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Σε συνδυασμό με την ταπεινωτική ήττα της Ρεάλ, το twitter... γλεντάει τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας με σχόλια του τύπου:

«Ακόμα κι ο Λούκα Μόντριτς ξέρει ότι η φανέλα του Μέσι είναι πιο πολύτιμη από τη Χρυσή Μπάλα».

«Ο Μόντριτς πρέπει να αντιμετωπίσει τον Μέσι ξανά το Σάββατο».

«Ελπίζω, τελικά, ο Μέσι να έδωσε τη φανέλα του στον Μόντριτς μετά το ματς».

«Ο μόνος τρόπος να σταματήσει τον Μέσι ο Μόντριτς».

«Για τον Μόντριτς η Χρυσή Μπάλα δεν ήταν αρκετή και προσπάθησε να κλέψει τη φανέλα του Μέσι».

Φυσικά δεν λείπει κι η ανάλογη φάση, από το 2013 με τους ρόλους να είναι αντίστροφοι. Δηλαδή τον Μέσι να τραβάει τη φανέλα του Μόντριτς.

Modric acted like the Ballon d'Or wasn't enough that he tried to steal Messi's jersey.

Can't be my world's best pic.twitter.com/cFhXe6aCWV

— Mr Sam (@XammyOfficial) February 27, 2019